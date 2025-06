Chi può batterci? superato dai Pooh in replica Bene 4 di Sera weekend

Nel sabato sera televisivo, la sfida tra programmi è più accesa che mai. Mentre Rai1 con "Chi può batterci?" registra un deludente 13.8% di share, la replica di "Pooh, noi amici per sempre" su Canale 5 conquista il pubblico con il 16.8%, vincendo la serata. La domanda sorge spontanea: chi può superare questi ascolti e catturare l'attenzione degli italiani? La risposta potrebbe essere nascosta proprio nelle preferenze di chi sceglie il weekend in compagnia della TV.

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, il programma Chi può batterci? con Marco Liorni fermarsi al 13.8% di share pari a una media di 1.860.000 spettatori. Su Canale5, la replica di Pooh, noi amici per sempre ha raggiunto invece il 16.8% pari a una media di 2.045.000 individui all'ascolto, vincendo la serata. Su Rai2, la finale di ritorno di Play Off Serie C che ha visto la Ternana battere il Pescara per 1 a 0 ha calamitato 716.000 teste pari al 5.6% di share. Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi ha ottenuto una media di 696.000 spettatori pari al 5.

Ascolti tv sabato 7 giugno: Chi può batterci?, Pooh, noi amici per sempre, Sapiens - Sabato 7 giugno 2025 ha regalato una serata ricca di emozioni e grandi ascolti televisivi. Tra i programmi più seguiti, spiccano "Pooh, noi amici per sempre" su Canale 5 e "Chi può batterci?" su Rai 1, che hanno catturato l’attenzione di milioni di telespettatori.

