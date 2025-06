Chi prenderà il posto di Spalletti sulla panchina della Nazionale? Ecco tutti i possibili candidati

Il futuro della panchina azzurra si fa sempre più incerto, con Stefano Pioli e Claudio Ranieri in cima alla lista dei papabili. Entrambi portano esperienza e passione, ma ci sono anche voci su un possibile ritorno di Roberto Mancini, ormai più difficile del previsto. Chi guiderà l’Italia verso nuove vittorie? Ecco tutti i candidati pronti a scrivere il prossimo capitolo della nazionale italiana.

Stefano Pioli e Claudio Ranieri sono i due nomi in lizza per la squadra azzurra. Più difficile il ritorno di Roberto Mancini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi prenderà il posto di Spalletti sulla panchina della Nazionale? Ecco tutti i possibili candidati

In questa notizia si parla di: Prenderà Posto Spalletti Panchina

Juve Udinese, chi prenderà il posto dello squalificato Thuram? Tudor rispolvera quel giocatore nel suo vecchio ruolo. La soluzione per la gara dell’Allianz Stadium - In vista di Juventus-Udinese, Tudor ha deciso di rispolverare un giocatore nel suo vecchio ruolo per sostituire Thuram squalificato.

#Spalletti ha annunciato di essere stato esonerato da ct della Nazionale italiana. #Pioli il favorito a prendere il suo posto. Per la panchina della @acffiorentina ora è un dilemma… Partecipa alla discussione

Fiorentina che dopo un giro larghissimo di ritardi e incompetenza finisce ad alzare il terzo scudetto con Luciano Spalletti? Siamo pronti Avanti ultras (Anche perché li conosco i miei polli, o così o aspettano metà luglio e poi promuovono Galloppa e si arriva 13 Partecipa alla discussione