Chi pedala guadagna denaro prorogato progetto a Firenze

A Firenze, l'iniziativa "Pedala, Firenze ti premia" continua a coinvolgere cittadini e ciclisti, offrendo incentivi concreti per promuovere l’uso della bicicletta in città. Con bonus fino a 20 centesimi per chilometro e premi mensili fino a 100 euro, questa proroga fino a novembre rende più facile e gratificante scegliere la mobilità sostenibile. Un’opportunità unica per risparmiare e contribuire all’ambiente, dimostrando che pedalare conviene davvero.

Firenze, 8 giugno 2025 - E' stato prorogato fino all'inizio di novembre il progetto sperimentale 'Pedala, Firenze ti premia' che vuole promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e anche bonus per i cittadini più virtuosi: fino a 20 centesimi di euro per chilometri percorso e un massimo di 30 euro il mese. Sono previsti premi per i più virtuosi fino a 100 euro. Finanziato con 1,2 milioni di euro, è uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell'ambito del progetto 'Firenze per il clima' e rientra dell'Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria stipulato tra Regione e ministero e approvato dal Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi pedala guadagna denaro, prorogato progetto a Firenze

In questa notizia si parla di: Firenze Progetto Pedala Prorogato

Prato dice no alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze, Giani: “Il progetto non li coinvolge” - Prato smentisce di aver espresso un parere negativo sulla nuova pista dell’aeroporto di Firenze. Il governatore Eugenio Giani ha chiarito che, da un punto di vista tecnico, il Comune di Prato non ha coinvolgimento diretto nel progetto, smentendo qualsiasi presa di posizione ufficiale della città.

Chi pedala guadagna denaro, prorogato progetto a Firenze - Firenze, 8 giugno 2025 - E' stato prorogato fino all'inizio di novembre il progetto sperimentale 'Pedala, Firenze ti premia' che vuole promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in ... Segnala lanazione.it

Mobilità ciclabile, prorogata l'iniziativa 'Pedala Firenze ti premia' - È stato prorogato fino all’inizio di novembre il progetto sperimentale “Pedala, Firenze ti premia”, l'iniziativa che rimborsa con 20 centesimi al chilometro, fino a 2 euro al giorno e 30 euro al mese, ... 055firenze.it scrive

Mobilità ciclabile, “Pedala Firenze ti premia” prorogata fino a novembre - E' stato prorogato fino all'inizio di novembre il progetto sperimentale 'Pedala, Firenze ti premia' che vuole promuovere il mezzo a due ruote ... Riporta controradio.it