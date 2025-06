Chi era Soubai Abdellatif il 44enne morto a Bresso dopo essere stato picchiato da un coinquilino

Una tragedia scuote Bresso: Soubai Abdellatif, 44 anni, ha perso la vita dopo una brutale aggressione da parte di un coinquilino. Originario del Marocco, si era trasferito in Italia nel 2019, costruendo una nuova vita. La sua morte mette in luce i rischi e le sfide di chi cerca rifugio e stabilità lontano da casa. Un episodio che invita a riflettere sulla sicurezza e il rispetto reciproco nelle comunità straniere. Continua a leggere.

