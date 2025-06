Chi era Francesco Perego detto Franchino della Cornara il pensionato morto in un frontale a Olgiate Molgora

Francesco Perego, affettuosamente conosciuto come Franchino della Cornara, era molto più di un pensionato: rappresentava un punto di riferimento e di affetto per la comunità di Santa Maria Hoè. La sua scomparsa in un tragico incidente a Olgiate Molgora ha lasciato un vuoto profondo tra amici e vicini, che lo ricordano con affetto e gratitudine. Continua a leggere per scoprire la sua storia, il suo sorriso e l'impatto che ha avuto su chi lo conosceva.

É Francesco Perego il 74enne che questa mattina all'alba è morto in un incidente stradale a Olgiate Molgora (Lecco). Il pensionato era residente a Santa Maria Hoè: il sindaco lo ha ricordato come un punto di riferimento per il quartiere, di cui lui si prendeva cura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

