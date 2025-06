Chi è Nicola Mirti il ragazzo di 18 anni morto dopo essere stato accoltellato al petto in spiaggia

Una tragedia sconvolgente scuote la tranquillità di una località balneare: Nicola Mirti, un giovane di 18 anni originario di Mugnano, è stato brutalmente ucciso al petto durante un’aggressione in spiaggia. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le forze dell’ordine hanno già fermato un ragazzo di 19 anni nel tentativo di fare luce su questa terribile vicenda. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica storia.

Nicola Mirti, ucciso oggi a coltellate in spiaggia, era originario di Mugnano, ma abitava nella vicina Giugliano con il papà. Per l'omicidio è stato fermato un ragazzo di 19 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Polizia ha effettuato un fermo per l'omicidio Nicola Mirti,18 anni accoltellato con 2 fendenti allo stomaco sulla spiaggia di un lido di Varcaturo (Napoli)al culmine di una lite per futili motivi: si tratta di un giovane maggiorenne di cui non è stata resa nota l'età. Partecipa alla discussione

