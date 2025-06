Chi è la mamma di Jannik Sinner che ha sofferto guardando la più lunga finale della storia del Roland Garros I social la incoronano | Siglinde sei tutti noi

Nella straordinaria finale di Roland Garros, mentre Alcaraz trionfava, gli occhi del mondo si sono soffermati sulla mamma di Jannik Sinner. Un’immagine di forza e emozione che ha toccato il cuore di tutti, portando i social a consacrarla come simbolo di coraggio e dedizione. In un contesto di grande sport, lei rappresenta la vera essenza della passione e della famiglia. E così, i social l'hanno incoronata Siglinde Sei.

Carlos Alcaraz ha battuto l'azzurro sulla terra francese. Loro sono stati i protagonisti della partita sul Philippe Chatrier. Sugli spalti c'erano star di ogni genere, ma la tv si è soffermata spesso sulla madre di Sinner e i social sono pieni di sostegno per lei.

