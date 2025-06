Chi allenerà la nazionale italiana di calcio dopo l’esonero di Luciano Spalletti | tutti i nomi per la missione mondiali 2026

Dopo l'addio di Luciano Spalletti, l'attenzione si concentra sui possibili candidati a guidare la nazionale italiana di calcio verso il traguardo dei Mondiali 2026. Tra nomi prestigiosi e sorprese, il futuro del nostro team è al centro di grandi attese e speculazioni. Chi sarà l'allenatore scelto per riportare l'Italia ai vertici internazionali? Scopriamo insieme i principali candidati alla missione mondiale.

Il commissario tecnico della nazionale di calcio italiana Luciano Spalletti ha annunciato il suo esonero. Lascerà l’incarico dopo la partita di qualificazione ai mondiali di domani contro la Moldavia. La decisione del presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) Gabriele Gravina è giunta due giorni dopo la sconfitta dell’Italia per 3-0 contro la Norvegia nella prima partita di qualificazione. (ANSA FOTO) – Notizie.com In ballo c’è la possibilità per gli azzurri di mancare per la terza volta consecutiva la qualificazione ai mondiali che nel 2026 che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Chi allenerà la nazionale italiana di calcio dopo l’esonero di Luciano Spalletti: tutti i nomi per la missione mondiali 2026

In questa notizia si parla di: Italiana Calcio Nazionale Esonero

Il Sud che conquista il calcio: il secondo scudetto che cambia la geografia italiana - Il Sud conquista il calcio: il secondo scudetto che rivoluziona la geografia sportiva italiana. Un traguardo di importanza storica, simbolo di cambiamento e rinascita per la regione, che dimostra come il talento e la passione possano emergere ovunque.

Toto nomine per il dopo Spalletti: ecco i candidati per guidare la Nazionale di calcio - Stefano Pioli e Claudio Ranieri sono i due nomi in lizza per la squadra azzurra. Più difficile il ritorno di Roberto Mancini ... Come scrive msn.com

Calcio, Spalletti annuncia: Gravina mi ha comunicato l’esonero da ct della Nazionale - Roma, 8 giu. (askanews) – Luciano Spalletti ha annunciato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Moldavia di essere stato esonerato da ct della Nazionale: “Gravina mi ha comunicato che sarò solle ... Scrive askanews.it

Nazionale, Gravina commenta l'esonero di Spalletti: "C'è troppo voyeurismo" - Il presidente della Figc: "Si puo perdere, ma bisogna capire come. Se la partita non e stata sentita come avremmo dovuto e un problema" ... Si legge su msn.com