Chemifarma Baskérs Forlimpopoli conquista la serie B Interregionale con una stagione perfetta

Chemifarma Baskérs Forlimpopoli ha scritto una straordinaria pagina di storia conquistando la Serie B Interregionale con una stagione impeccabile. La squadra ha superato ogni aspettativa, dimostrando determinazione e talento in ogni partita. Un risultato che non solo celebra il duro lavoro dei giocatori, ma anche la passione di una comunità unita. Questa vittoria segna l'inizio di una nuova avventura nel campionato superiore, puntando sempre più in alto.

Chemifarma Baskérs 75 Tiber Roma 53 CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI: Brighi A. 20, Ruscelli 3, Sampieri 8, Rossi 3, Grassi 3, Lombini, Baldisserri, Brighi L. 6, Fin 18, Bracci M. 2, Galarza 2, Bracci J. 10. All.: Tumidei. TIBER ROMA: Belmaggio 8, Grilli 17, Pozzi 2, Lentini 8, Piazza 8, Gentile 5, Fantauzzi, Terzoni 2, Kavosh, Romanelli, Cipriani, Della Corte 3. All.: Cilli. Parziali: 20-26; 38-35; 59-49. Arbitri: Cicerchia e Carnevale. Trentatrè vittorie in trentatrè gare: con questo impressionante ruolino di marcia, unico dalla A alla C, i Baskérs Forlimpopoli conquistano la serie B Interregionale al termine di una stagione impressionante per continuità e risultati, battendo nella prima gara delle Final Four la Tiber Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Chemifarma Baskérs Forlimpopoli conquista la serie B Interregionale con una stagione perfetta

In questa notizia si parla di: Chemifarma Baskérs Forlimpopoli Conquista

Chemifarma Baskérs supera Angels Santarcangelo 68-56 in gara1 finale - Chemifarma Baskérs Forlimpopoli ha vinto contro Angels Santarcangelo 68-56 in Gara 1 della finale. I principali top scorer per i Baskérs sono Rossi (18) e Bracci (10), mentre per gli Angels vanno segnalati Macaru (10) e Vandi (8).