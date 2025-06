Chef saporito | Legame unico tra cucina e agricoltura Serve amore per la materia prima

...iniziavo a sperimentare in cucina, ho compreso che ogni piatto nasce dalla terra. La qualità delle materie prime è il cuore di ogni creazione culinaria, e questa passione si traduce in un amore profondo per l’agricoltura. Per Filippo Saporito, chef e custode dei sapori autentici, il legame tra cucina e agricoltura è un connubio inscindibile che valorizza la nostra cultura gastronomica e sostiene il nostro territorio.

Firenze, 8 giugno 2025 – "Per fare un buon piatto servono ingredienti eccellenti. Come per costruire un palazzo: i mattoni devono essere solidi.” Filippo Saporito, chef e anima del ristorante La Leggenda dei Frati a Firenze, sarà tra i protagonisti di Agrofutura 2025. E parte da una convinzione semplice: senza agricoltura, la cucina non esisterebbe. Che legame c’è tra cucina e agricoltura? "Un legame imprescindibile. Quando avevo tredici anni e sognavo questo lavoro, le uniche scuole che visitai furono l’alberghiero e l’agraria. Perché ho sempre sentito che il cuoco senza agricoltura non esiste. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chef saporito: “Legame unico tra cucina e agricoltura. Serve amore per la materia prima”

