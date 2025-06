Che fine ha fatto? Stoichkov il "Dio bulgaro" | dai furti sfiorati al Pallone d'Oro

Hristo Stoichkov, il “Dio bulgaro”, ha attraversato la scena del calcio con incredibile passione e talento, dai furti sfiorati al Pallone d’Oro, lasciando un’impronta indelebile. Il suo mantra, “Dio ha confermato di essere bulgaro,” riassume l’essenza di un’icona che ha trasformato ogni sfida in leggenda. Ma cosa è successo davvero a questo straordinario campione? Scopriamolo insieme.

`Dio ha confermato di essere bulgaro`: è questo il mantra che accompagna tutta la carriera di Hristo Stoichkov, fenomeno nato a Plovdiv nel febbraio.

