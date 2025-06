Che cosa sorgerà al posto di quel grande parco che doveva unire tre comuni e restituire verde dopo il maxi cantiere?

Dopo anni di attese e promesse, il grande parco che avrebbe unito Macherio, Lissone e Sovico rimane solo un ricordo. Un'idea nata nel 2009 come risposta verde ai danni del maxi cantiere di Pedemontana, ora si trova di fronte all’incertezza. Ma cosa sorgerà al suo posto? La risposta potrebbe sorprendervi, perché il futuro di quella zona si sta ridisegnando in modo inatteso.

Doveva essere un grande parco e avrebbe dovuto unire tre Comuni: Macherio, Lissone e Sovico. Se ne parlava dal 2009 e sarebbe stata una sorta di "compensazione" per quel maxi cantiere di Pedemontana che avrebbe devastato i territori. Ma quel Parco non ci sarà. È stato ricordato giovedì sera.

