Charlene statuaria in rosso Brigitte iconica in total white | incontro di stile a Monaco

Il Principato di Monaco ha recentemente assistito a un incontro di stile indimenticabile, segnato dalla visita del Presidente Macron e di sua moglie Brigitte. Charlene, elegante in rosso, e Brigitte, iconica in total white, hanno catturato l’attenzione dei presenti con i loro look sofisticati e distintivi. Un evento che ha unito politica e moda, lasciando un’impronta di glamour e raffinatezza. Ma cosa ha indossato esattamente Brigitte?

Il Principato di Monaco ha ospitato una visita d’onore del Presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte. Si è trattato del primo viaggio di un capo di Stato francese a Monaco dal 1984. Al loro arrivo Charlene e il Principe Alberto II li hanno accolti nel cortile del Palais Princier, dove i riflettori si sono accesi anche sui look iconici delle due protagoniste femminili: Charlène ha sfoggiato un abito rosso, mentre Brigitte ha scelto un raffinato completo bianco. Tra gli ospiti c’erano anche la Principessa Carolina di Monaco e, per l’occasione, i gemelli Jacques e Gabriella. Charlene di Monaco incanta in rosso per la visita ufficiale dei Macron. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Charlene statuaria in rosso, Brigitte iconica in total white: incontro di stile a Monaco

