Cermec all’avanguardia Arte ambiente e sociale al ’Festival dei rifiutati’

Il Festival dei Rifiutati, ormai un appuntamento imperdibile, unisce arte, ambiente e impegno sociale in un’unica vibrante testimonianza. Alla sua apertura al Cermec, cinquanta artisti hanno trasformato materiali di scarto in emozioni, creando scenari sorprendenti e stimolando una riflessione profonda sul nostro rapporto con il riciclo. Il successo crescente di questa manifestazione dimostra come creatività e sostenibilità possano convivere, ispirando un futuro più consapevole e innovativo.

L’opening del ’ Festival dei rifiutati ’ ha lanciato ai fruitori una profonda riflessione sulla visione del mondo del riciclo, abbracciando arte, ambiente e sociale. Cinquanta artisti che attraverso il loro estro e pathos hanno dato vita a scenari artistici in una struttura insolita, il Cermec. "Il Festival è cresciuto rispetto alla prima edizione – ha dichiarato Lorenzo Porzano, amministratore unico del Cermec che ha ideato il progetto con la curatela di Alessandro Riva –. La sua programmazione si è arricchita con performance e opere di artisti star. Bello è stato anche il pre festival con momenti di convivialità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cermec all’avanguardia. Arte, ambiente e sociale al ’Festival dei rifiutati’

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cermec Festival Arte Ambiente

Il Festival dei ‘Rifiutati’. Il Cermec trasforma capannoni e piazzali in laboratori d’arte sociale - Benvenuti al Festival dei Rifiutati, un'occasione unica in cui creatività e impegno sociale si incontrano per trasformare il concetto di rifiuto.

Cermec all’avanguardia. Arte, ambiente e sociale al ’Festival dei rifiutati’ - Successo della kermesse che vede protagonisti una cinquantina di artisti. Un modo alternativo per riflettere sul mondo del riciclo e sulla vita. Segnala lanazione.it

Il Festival dei ‘Rifiutati’. Il Cermec trasforma capannoni e piazzali in laboratori d’arte sociale - Fari puntati sul valore dello scarto, reale e metaforico, e sulla solidarietà 50 artisti nazionali e internazionali insieme a operatori ecologici, volontari. Tre giorni di installazioni, dibattiti per ... Secondo msn.com

Tableside Hole Pig