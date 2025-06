C’era una volta l’acciaio americano ora il salvataggio è Made in Japan

C’era una volta l’acciaio americano, ora inizia una nuova sfida con il “salvataggio” giapponese. Cleveland Cliffs e Nucor, le due contendenti statunitensi, avevano offerto 30 dollari per azione, ma Nippon punta più in alto con 55. Chi trionferà in questa battaglia d’affari? La partita è aperta e il futuro del settore siderurgico si gioca su questa scena internazionale.

