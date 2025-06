ceparana è promozione

Ceparana Calcio celebra un’importante vittoria: la promozione in Prima Categoria! La Figc regionale ha ufficializzato il nuovo status delle sei società coinvolte nei playoff di Seconda Categoria, recentemente sospesi. Per prepararsi al meglio alla prossima stagione, la società si affida a Marco Giannarelli, esperto direttore sportivo nato a Sarzana nel 1984. Quali sfide attendono questa storica squadra rossonera?

Il Ceparana Calcio festeggia la promozione in Prima Categoria: la Figc regionale, nell'ultimo comunicato, ha infatti ufficializzato il passaggio nel campionato superiore delle 6 società coinvolte nei playoff di Seconda categoria, che erano infatti stati sospesi. Per iniziare la programmazione della prossima stagione la società rossonera si è affidata a Marco Giannarelli, sarzanese classe 1984, che assumerà il ruolo di direttore sportivo. Quali sono le sensazioni dopo la conquista del palcoscenico della Prima Categoria? "La notizia era nell'aria da qualche settimana visto che la Federazione aveva deciso di non far disputare i playoff regionali.