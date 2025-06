Censura dell’arte e leggi bloccate | cronache da un’Italia paradossale

L’Italia si trova immersa in un paradosso culturale senza precedenti, dove la censura e le leggi bloccate minacciano di soffocare l’arte stessa. La recente rimozione della Venere dei Medici a Berlino, accusata di sessismo, è solo l’ultimo esempio di una tendenza surreale che mette in discussione i confini tra libertà creativa e ideologia. Fino a quando si potrà continuare a ignorare il valore dell’arte come veicolo di storia e bellezza?

Perché non ti occupi della fine dell’arte?, mi suggeriscono dalla redazione. Il caso, in effetti è assurdo: l’ufficio federale per i beni patrimoniali di Berlino ha rimosso la statua della Venere dei Medici, copia bronzea del primo Settecento di un’opera custodita agli Uffizi, in quanto il nudo sarebbe sessista. Aridagli con la storia del sessismo: ma non era finita la sbornia? Macché, siamo in piena ebbrezza anti-sessista: ormai è tutto sessimo, anche regalare un fiore. E se fai un complimento sei equiparato a uno stupratore. Ma poi mi chiedo: se dovessimo applicare in tutto il mondo dell’arte il criterio usato per la Venere di Berlino che succede? Al Museo d’Orsay dovrebbero togliere il Déjeuner sur l’herbe di Manet. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Censura dell’arte e leggi bloccate: cronache da un’Italia paradossale

