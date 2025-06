Celebrità nei videoclip dei rock artisti | 10 star da scoprire

Le apparizioni di celebrità nei videoclip dei più grandi artisti sono un elemento irresistibile di fascino e strategia. Da star del cinema a icone della moda, queste guest star catturano l’attenzione e amplificano il successo dei brani, creando un mix esplosivo di musica e intrattenimento. Scopri le 10 star da scoprire nei videoclip rock più iconici: un viaggio nel mondo delle collaborazioni che hanno fatto la storia della musica.

Le apparizioni di personaggi famosi nei video musicali rappresentano una strategia consolidata per aumentare la visibilità e il successo di un brano. Questi cameo spesso coinvolgono celebrità provenienti da diversi settori, come cinema, moda o televisione, creando un connubio tra musica e intrattenimento che può portare benefici reciproci. La presenza di volti noti in videoclip di artisti rock, pop o punk ha contribuito a rafforzare l'immagine dei brani e a raggiungere un pubblico più ampio. l'importanza delle guest star nei videoclip musicali. Dal decennio degli anni '80, quando MTV ha rivoluzionato il modo di promuovere la musica attraverso i video, le collaborazioni con celebrità sono diventate parte integrante delle strategie promozionali.