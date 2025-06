CdS – Bufera in Belgio per le parole di Garcia su De Bruyne | Non è in forma…

Il Belgio di Rudi Garcia si trova in una situazione delicata dopo un sorprendente 1-1 contro la Macedonia del Nord, segnando un inizio deludente nelle qualificazioni mondiali. Le parole del tecnico sullo stato di forma di De Bruyne hanno sollevato polemiche e preoccupazioni tra i tifosi, mentre i ‘Diavoli rossi’ sono già sotto pressione per il prossimo impegno. È solo l’inizio di un percorso che richiederà rápida reazione e determinazione.

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD) – Delude il Belgio del ct Rudi Garcia. L'ex allenatore di Napoli e Roma, ora commissario tecnico dei 'Diavoli rossi', non va oltre l' 1-1 sul campo della Macedonia del Nord nella prima giornata delle qualificazioni europee per i Mondiali del 2026. Una frenata inaspettata per Lukaku e compagni che ora sono chiamati all'immediato riscatto, lunedì 9 giugno, contro il Galles. Belgio, Rudi Garcia: "De Bruyne sostituito? Non era in forma". " Sono due punti persi, anche se non abbiamo giocato bene ", ammette Garcia al quotidiano belga ' Het Laatste Nieuws ' nell'immediato post-partita.

