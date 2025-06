Cavriglia incidente in bicicletta | 41enne ferito

Un tranquillo mattino di domenica si è trasformato in un attimo di paura a Cavriglia, quando un uomo di 41 anni è rimasto ferito in un incidente in bicicletta nella suggestiva località Pian dei Teri. La sua storia ci ricorda quanto imprevedibili possano essere le situazioni di emergenza anche nelle giornate più serene. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, pronti a prestare assistenza e a fare luce su quanto accaduto.

Arezzo, 8 giugno 2025 – Momenti di paura si sono vissuti stamattina a Caviglia per un uomo di 41 anni, che è rimasto ferito in un incidente in bicicletta. L’incidente è avvenuto in località Pian dei Teri, in un'area boschiva nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo. Una domenica che dovev essere di relax che però ha riservato momenti di paura per il quarantunenne che si è infortunato e questa mattina, alle ore 10,32, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto è intervento anche l'elisoccorso Pegaso 1, per trasportare in ospedale all’azienda ospedaliera di Careggi il quarantunenne che nella caduta è rimasto ferito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia, incidente in bicicletta: 41enne ferito

In questa notizia si parla di: Incidente Cavriglia Bicicletta Ferito

