Cavriglia ciclista cade con la bici | 41enne ferito trasportato all’ospedale di Careggi

Un incidente in bicicletta scuote Cavriglia: un uomo di 41 anni è rimasto ferito gravemente durante un'escursione a Pian dei Teri, un’incantevole ma impervia area boschiva. L’intervento tempestivo di sanitari, vigili del fuoco e soccorritori ha permesso di trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Careggi, ma l’accaduto mette ancora una volta in luce i rischi nascosti tra le meraviglie della natura. Resta aggiornato per scoprire come si stanno sviluppando le sue condizioni.

Cavriglia (Arezzo), 8 giugno 2025 – Un uomo di 41 anni è rimasto ferito in un incidente in bicicletta in località Pian dei Teri, un'area boschiva nel comune di Cavriglia, in provincia di Arezzo. Questa mattina alle 10:32 sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est, con l'elisoccorso Pegaso 1, i vigili del fuoco, il Soccorso alpino e un'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini con infermiere a bordo. Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia, ciclista cade con la bici: 41enne ferito, trasportato all’ospedale di Careggi

