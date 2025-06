Cavalluccio Day al Cesena | sport e beneficienza all' Orogel Stadium

Al Cesena, il Cavalluccio Day all’Orogel Stadium Dino Manuzzi trasforma lo sport in un grande evento di solidarietà e divertimento. Un'intera giornata dedicata ai tifosi e alle famiglie, con attività, happenings e momenti speciali che celebrano la passione bianconera. Mentre si attende di scoprire il nuovo direttore sportivo, questa manifestazione unisce cuore e sport in un’atmosfera unica. E così, il futuro del Cesena si scrive anche con il sorriso e la beneficenza.

In attesa di conoscere il nome del nuovo ds del Cesena, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi un’intera giornata dedicata al bianconero. E’ il Cavalluccio Day, un appuntamento all’insegna dello sport e della beneficienza che ha come principale scopo quello di fare divertire gli spettatori presenti. Dal momento dell’apertura dei tornelli i tifosi potranno subito visitare il Fan Village, prima dell’evento iniziale che prevede la sfilata di tutte le società affiliate al Cesena e di tutte le oltre cento squadre coinvolte nella spettacolare ‘Cavalluccio Alpha Cup’. Insieme ad esse sfileranno, inoltre, le squadre giovanili femminili e i protagonisti del progetto ‘Per un calcio integrato’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavalluccio Day al Cesena: sport e beneficienza all'Orogel Stadium

