Cava Manara ciclista urtato sulla Provinciale | caccia all' auto pirata

Un incidente sconvolgente scuote Cava Manara: un ciclista di 29 anni è stato urtato sulla provinciale durante le prime ore del mattino. La Polstrada di Pavia è al lavoro per identificare il conducente dell'auto pirata, che si è dileguato nel buio. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire sicurezza sulle strade e la necessità di trovare chi si è reso responsabile di questa fuga. La comunità attende con trepidazione sviluppi e giustizia.

Cava Manara (Pavia), 8 giugno 2025 - La P olstrada di Pavia ha avviato le i ndagini sull'incidente e sta cercando di identificare e rintracciare l'automobilista 'pirata'. Un uomo di 29 anni, residente a Gropello Cairoli, che lavora com e barista in un locale a Pavia, verso le 3.30 di ieri, sabato 7 giugno, stava tornando verso casa in bicicletta. Mentre pedalava sulla ex Statale 596 "dei Cairoli", nel tratto tra la frazione Santa Croce e il rondò dell'intersezione con la Sp193, sarebbe stat o urtato da un'auto sopraggiunta alle sue spalle, nella medesima direzione di marcia. A causa dell'urto, il ciclista è caduto ed è finito a terra, mentre l'automobilista ha proseguito la sua corsa senza fermarsi a prestargli soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cava Manara, ciclista urtato sulla Provinciale: caccia all'auto pirata

In questa notizia si parla di: Cava Manara Pirata Ciclista

