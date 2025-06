Casto ragazzino cade da una ferrata al Parco delle Fucine | volo di 10 metri salvo grazie agli alberi

Un volo di 10 metri che poteva trasformarsi in tragedia, ma si è concluso con un miracolo di fortuna. Al Parco delle Fucine di Casto, un ragazzino di 14 anni ha rischiato grosso durante una ferrata, precipitando nel vuoto. La sua caduta, fortunatamente ammortizzata dagli alberi sottostanti, dimostra ancora una volta quanto siano preziosi gli attimi di salvezza nascosti tra la natura e il coraggio dei giovani avventurieri.

Casto (Brescia) – Tragedia sfiorata questa domenica pomeriggio 8 giugno al Parco delle Fucine di Casto, nel Bresciano. Un r agazzino di 14 anni, impegnato in una scalata, è precipitato per circa 10 metri. Stava percorrendo una ferrata quando qualcosa è andato storto, facendogli perdere la presa e facendolo precipitare nel vuoto. Fortunatamente, la sua caduta è stata attutita grazie alla presenza di alcuni alberi a valle. Nonostante l'altezza significativa della caduta, il giovane è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di salvataggio. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, hanno valutato le condizioni del ragazzo come gravi, tanto da disporre l'elitrasporto in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, nell’ area pediatrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casto, ragazzino cade da una ferrata al Parco delle Fucine: volo di 10 metri, salvo grazie agli alberi

