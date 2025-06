Castiglione della Pescaia | schianto nella notte con la moto alle Collacchie Feriti due giovani

Una notte drammatica a Castiglione della Pescaia, dove un grave incidente con la moto alle Collacchie ha lasciato due giovani feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, supportati da automedica e ambulanze di Misericordia e Humanitas, mentre le forze dell’ordine gestivano i rilievi e la viabilità . La scena ha scosso la comunità locale, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Asl Toscana sud est, supportati da automedica, ambulanze della Misericordia e della Humanitas, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Castiglione della Pescaia: schianto nella notte con la moto alle Collacchie. Feriti due giovani

In questa notizia si parla di: Castiglione Pescaia Schianto Notte

Eurovision Song Contest, maxischermo in piazza nella ‘sua’ Castiglione della Pescaia per Lucio Corsi - Castiglione della Pescaia si prepara a vivere un'emozionante serata di musica e comunità . Sabato, piazza Orto del Lilli si trasformerà in un grande festeggiamento per sostenere Lucio Corsi nella finale dell’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera.

Schianto nella notte a Castiglione della Pescaia: due giovani feriti, grave ragazza di 19 anni - E' successo lungo la strada delle Collacchie. Per trasferire la 19enne in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso ... msn.com scrive

Schianto nella notte sulla strada per Marina: gravissima una 19enne - Scontro violentissimo tra auto e moto: una 19enne trasferita in elisoccorso alle Scotte, ferito anche un 18enne ... Scrive corrieredimaremma.it

Incidente nella notte: coppia di ragazzi cade con la moto. Lei portata a Siena con Pegaso - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una giovane coppia di ragazzi, 18 anni lui 19 lei, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuta all’una di mattina sulla strada provinciale delle Collacchie, ne ... Riporta msn.com