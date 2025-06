Castelluccio di Norcia come vedere la fioritura | le regole

Scopri come vivere al massimo la magica fioritura di Castelluccio di Norcia, immerso tra paesaggi spettacolari e profumi unici. Grazie al nuovo piano di mobilit√† approvato dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, potrai pianificare la visita rispettando le regole e goderti questo spettacolo della natura in tutta sicurezza. Segui i consigli ufficiali e preparati a un‚Äôesperienza indimenticabile, perch√© la fioritura merita di essere esplorata nel modo pi√Ļ autentico e sostenibile possibile.

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini con il decreto del presidente del 4 giugno 2025 approva il piano della mobilit√† per visitare la fioritura di Castelluccio di Norcia.¬† Come vedere la fioritura Come si legge nell'atto¬† firmato dal professor¬†Andrea Spaterna e dal direttore¬†Maria Laura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it