Castellanos sorprende tutti | c’entra Sarri nel suo gesto

Maurizio Sarri appena tornato in biancoceleste già condiziona il mercato della squadra: il gesto dell’attaccante argentino sorprende (Ansa Foto) – SerieAnews Castellanos ha vissuto una stagione positiva con la maglia della Lazio, segnando 10 gol in 29 partite di Serie A e 14 in 40 presenze complessive, che includono anche le sfide europee in Europa League. Il centravanti argentino ha messo in mostra tutto il suo potenziale, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di Baroni sulla panchina laziale. In un ruolo da titolare, ha dimostrato di essere più che all’altezza della situazione, merito di una tecnica sopraffina e di una visione del gioco che gli ha permesso di inserirsi rapidamente negli schemi biancocelesti. 🔗 Leggi su Serieanews.com