Castelfiorentino United | confermati quattro giocatori chiave per la nuova stagione

Castelfiorentino United si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo: con la guida del giovane e talentuoso tecnico Lorenzo Dell’Agnello, ex Fucecchio, la squadra sta pian piano taking shape. Quattro pilastri della rosa sono già confermati, tra cui Vittorio Maltini, il difensore centrale che infonde sicurezza e leadership. Con queste basi solide, il club si appresta a vivere una stagione ricca di sfide e successi, mantenendo alta la passione e l’ambizione.

Comincia a prendere pian piano forma la nuova rosa del Castelfiorentino United, che per il prossimo campionato di Promozione sarà affidata al nuovo tecnico ex Fucecchio Lorenzo Dell’Agnello. Sono quattro infatti le prime conferme dell’ultima rosa gialloblu. Si tratta di Vittorio Maltini, difensore centrale che da sicurezza a tutto il reparto arretrato, oltre ad essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Poi il centrocampista Damiano Bagnoli (nella foto), sostanza e intelligenza tattica a servizio della squadra, ma con anche un certo feeling con il gol. Nella stagione da poco conclusa è infatti risultato il miglior marcatore valdelsano con 7 centri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Castelfiorentino United: confermati quattro giocatori chiave per la nuova stagione

