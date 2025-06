Castelfidardo | novità imminenti per la prossima stagione possibili nuovi soci e decisione su Giuliodori

Castelfidardo si prepara a vivere un clima di grande fermento: in arrivo importanti novità per la prossima stagione, con possibili ingressi di nuovi soci e decisioni cruciali su Giuliodori. Le voci che circolano in città fanno ben sperare, annunciando cambiamenti che potrebbero rafforzare ulteriormente il club. Novità che potrebbero segnare un nuovo capitolo nella storia biancoverde. Restate sintonizzati, perché le sorprese sono ormai dietro l’angolo.

Questione di ore per le prime novità in casa Castelfidardo per la prossima stagione? Dovrebbe essere proprio così. E non solo per l’allenatore, ma ci potrebbero essere movimenti anche in società. Dalle voci che circolano sulla piazza fidardense ci potrebbe essere l’ingresso di nuovi soci, almeno un paio che andrebbero a rinforzare la proprietà attuale composta dal presidente Costantino Sarnari, tornato primo dirigente della società biancoverde a inizio dicembre, e dagli altri soci Fausto Pigini, Franco Baleani e Max Ciucciomei. Dovrebbero essere imprenditori marchigiani che quindi andrebbero a rinforzare la struttura societaria per cercare di affrontare senza tanti patemi la seconda stagione consecutiva in quarta serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net