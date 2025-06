Castel Volturno 18enne di Mugnano accoltellato in spiaggia | muore in ospedale fatale fendente al cuore

Un tragico episodio scuote il litorale domizio: un giovane di 18 anni, Nicola Mirti di Mugnano, è stato brutalmente accoltellato in spiaggia e, nonostante i tentativi di salvarlo, è deceduto in ospedale per un fendente al cuore. Un dramma che solleva ancora più domande e preoccupazioni sulla sicurezza sui luoghi di svago estivi. La comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in una rapida verità.

Dramma sul litorale domizio, tra Castel Volturno e Varcaturo, dove un giovane è stato accoltellato ed ucciso nei pressi di un noto stabilimento balneare. La vittima è Nicola Mirti, 18enne di Mugnano. Secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo era in compagnia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castel Volturno, 18enne di Mugnano accoltellato in spiaggia: muore in ospedale, fatale fendente al cuore

In questa notizia si parla di: Castel Volturno 18enne Mugnano

Modugno: “Giornata lunga a Castel Volturno, giornata in sala video e discorso di Conte” - A Castel Volturno, la giornata è stata intensa per il Napoli, caratterizzata da una lunga sessione in sala video e un discorso motivazionale di Antonio Conte.

Castel Volturno, 18enne ucciso a coltellate in spiaggia - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in un lido balneare del litorale tra Varcaturo e Castel Volturno. Intorno alle 13, presso uno stabilimento, in seguito a una lite scaturita per futili motivi, un ... Si legge su rainews.it

Ragazzo preso a coltellate in spiaggia, muore in ospedale: choc tra i bagnanti di Varcaturo e Castel Volturno - Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno 2025 in un lido balneare del litorale tra Varcaturo e Castel Volturno. Intorno alle 13, presso lo stabilimento Palma Rey, in seguito a ... Secondo msn.com

Incidente a Castel Volturno: - Un 18enne morto e altri due giovani ricoverati in rianimazione: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Castel Volturno, che ha coinvolto l'auto su ... Lo riporta ilmattino.it