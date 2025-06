Caso Khaby Lame la mail che spiega il fermo | Ha violato le leggi sull’immigrazione

Il caso Khaby Lame ha destato molta attenzione in sole 24 ore, tra voci infondate e smentite ufficiali. Dopo un susseguirsi di rumors, arriva finalmente una comunicazione da ICE, che svela il motivo del fermo: una violazione delle leggi sull’immigrazione. Un episodio che mette in luce quanto la semplice notorietà possa diventare oggetto di controversie governative. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e analizzare le implicazioni di questa vicenda.

Il caso Khaby Lame è durato circa 24 ore. Le voci sul suo arresto a Las Vegas sono partite da account vicini alla destra trumpiana, sono state prima smentite e poi ridimensionate. Alla fine una conferma c'è stata. Vi lasciamo qui il comunicato che ci ha inviato lo United States Immigration and Customs Enforcement. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Aggiornamento — Khaby Lame è stato fermato in Nevada perché aveva il visto scaduto. Era entrato negli Stati Uniti il 30 aprile. Si troverebbe ora in Canada @ultimoranet Partecipa alla discussione

Le autorità per l'immigrazione Usa hanno confermato l'arresto per qualche ora del famoso influencer e TikToker italo-senegalese,Khaby Lame. "E' stato fermato ieri in Nevada per violazioni delle leggi sull'immigrazione".Terminati i termini del suo visto.E’ gia’ ri Partecipa alla discussione

