Un nuovo caso di vaiolo delle scimmie (Mpox) è stato confermato a Terni, coinvolgendo un giovane in buone condizioni di salute. L’Usl 2 ha prontamente attivato le misure di sicurezza e l’indagine epidemiologica, garantendo la tutela della comunità. La rapidità delle azioni segue i protocolli nazionali, sottolineando l’efficacia della sanità pubblica nel contenere e monitorare questa infezione. L’indagine epidemiologica subito condotta dall’Usl Umbria 2 - si legge in una sua nota - ha...

Un caso di malattia infettiva da “Vaiolo delle scimmie“ (Mpox) è stato registrato a Terni. A darne notizia è stata l’Usl 2. "Il soggetto, un giovane, presenta buone condizioni generali di salute mentre il sistema di sanità pubblica ha attivato prontamente tutte le misure previste, in linea con i protocolli nazionali" ha comunicato l’azienda sanitaria. L’indagine epidemiologica subito condotta dall’ Usl Umbria 2 - si legge in una sua nota - ha consentito di individuare un unico contatto "a rischio", per il quale è già stata attivata la sorveglianza sanitaria di 21 giorni. Il caso è stato anche inserito nella piattaforma di sorveglianza Premal, che permette il monitoraggio coordinato a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso di “Vaiolo delle scimmie“. È un giovane, in buone condizioni

