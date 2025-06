Caserta sangue in spiaggia | il 18enne Nicola Mirti ammazzato con una coltellata al cuore fermato un coetaneo

Una giornata di sole si è trasformata in scena di violenza e orrore a Marina di Varcaturo, dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo un'aggressione selvaggia. La tragedia, avvenuta davanti a famiglie e bambini, scuote l’intera comunità. Un dramma che mette in luce il forte bisogno di sicurezza e di rispetto nelle nostre spiagge. La vicenda ci lascia con una domanda: come proteggere i nostri luoghi di svago da simili episodi?

Sangue in spiaggia, orrore davanti ai bagnanti, famiglie, bambini. Un diciottenne è morto dopo essere stato accoltellato su un lido di Marina di Varcaturo, il Palma Rey ( nella foto in alto ) nel territorio di Castel Volturno (Caserta), sul litorale tra le province di Napoli e Caserta. Il ragazzo, originario di Mugnano, è stato accoltellato all’addome nel corso di una violenta lite scoppiata tra i bagnanti. Secondo una prima ricostruzione, la vittima – Nicola Mirti – sarebbe stato colpito da più di un fendente al cuore Le volanti della polizia, secondo quanto si apprende, hanno già bloccato un 19enne presunto autore dell’aggressione, che si trova ora in commissariato a Castel Volturno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caserta, sangue in spiaggia: il 18enne Nicola Mirti ammazzato con una coltellata al cuore, fermato un coetaneo

