Caserta lite in spiaggia e coltellate | 18enne muore in ospedale

Una tranquilla giornata in spiaggia si trasforma in tragedia a Marina di Varcaturo, dove una lite sfocia in violenza e spara un ragazzo di 18 anni. La sua vita si spegne poco dopo in ospedale, lasciando la comunità sgomenta. È un episodio che scuote le coscienze, evidenziando quanto possa essere fragile la pace tra giovani e quanto sia importante promuovere rispetto e sicurezza.

(Adnkronos) – Accoltellato in spiaggia, muore poco dopo in ospedale. La vittima è un 18enne di Mugnano (Napoli) e l'episodio è avvenuto su un lido di Marina di Varcaturo, nel territorio di Castel Volturno (Caserta), sul litorale tra le province di Napoli e Caserta. Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato all'addome nel corso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caserta, lite in spiaggia e coltellate: 18enne muore in ospedale

