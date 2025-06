Caserta giovane accoltellato in spiaggia dopo una lite | è morto

Una tranquilla giornata in spiaggia si è trasformata in tragedia a Marina di Varcaturo, dove un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo un violento alterco. La lite, scaturita da motivi futili, ha portato a un tragico epilogo che scuote la comunità. È un richiamo amaro alla necessità di prevenire e contrastare la violenza tra i giovani. La vicenda ci invita a riflettere sulla fragilità della pace sociale.

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni di Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). L'episodio si è verificato poco dopo le 13. Il giovane è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava di passaggio morendo dopo circa un'ora di agonia. Fatali due fendenti al torace. Indagini sono in corso per definire la dinamica dei fatti e i responsabili. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caserta, giovane accoltellato in spiaggia dopo una lite: è morto

