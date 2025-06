Caserta 19enne accoltellato due volte durante aggressione in spiaggia | fermato un coetaneo

Una tranquilla giornata in spiaggia si è trasformata in tragedia a Caserta, dove un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato due volte durante una brutale aggressione. Immediato l'intervento dei soccorritori, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La polizia ha già fermato un coetaneo, e le indagini sono in pieno svolgimento per fare luce sulla vicenda. La comunità aspetta risposte e giustizia.

L'allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono stati inviati tempestivamente alla spiaggia di Caserta per trasferire il giovane in ospedale. Nonostante gli sforzi di medici e soccorritori, per il giovane non c'è stato nulla da fare. Iniziate indagini per scoprire il responsabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caserta, 19enne accoltellato due volte durante aggressione in spiaggia: fermato un coetaneo

In questa notizia si parla di: Spiaggia Caserta 19enne Accoltellato

Caserta, giovane accoltellato in spiaggia dopo una lite: è morto - Una tranquilla giornata in spiaggia si è trasformata in tragedia a Marina di Varcaturo, dove un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo un violento alterco.

Orrore in un lido di Castelvolturno, tra Napoli e Caserta, dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato tra la folla di bagnanti Partecipa alla discussione

Caserta, 18enne accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è morto - Un ragazzo è stato ucciso a coltellate in spiaggia a Varcaturo, in provincia di Caserta. Le volanti della polizia, secondo quanto si apprende, hanno già bloccato un 19enne presunto autore dell’aggress ... Riporta msn.com

Chi è Nicola Mirti, il ragazzo di 18 anni morto dopo essere stato accoltellato al petto in spiaggia - Nicola Mirti, ucciso oggi a coltellate in spiaggia, era originario di Mugnano, ma abitava nella vicina Giugliano con il papà ... Si legge su fanpage.it

Varcaturo, 18enne accoltellato in spiaggia: è morto. Fermato un 19enne - Un altro giovane ammazzato. Un’altra lite tra ragazzi che sfocia nel sangue. Intorno alle 13 di oggi, in località Varcaturo, frazione di Giugliano (comune in provincia di Napoli) al confine con Castel ... Da giustizianews24.it