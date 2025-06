Caserta 18enne accoltellato in spiaggia a Varcaturo | è morto

Una tragica notte si è consumata a Varcaturo, dove un giovane di appena 18 anni ha perso la vita a causa di una brutale aggressione in spiaggia. La polizia ha già fermato un sospettato di 19 anni, ma il dolore e il mistero avvolgono ancora questa tragedia. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Nicola Mirti, mentre le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.

Un ragazzo è stato ucciso a coltellate in spiaggia a Varcaturo, in provincia di Caserta. Le volanti della polizia, secondo quanto si apprende, hanno già bloccato un 19enne presunto autore dell’aggressione, che si trova ora in commissariato a Castel Volturno. Secondo una prima ricostruzione, la vittima – Nicola Mirti, 18enne di Mugnano (Napoli) – sarebbe stato colpito da più di un fendente, in un lido balneare della località al confine tra Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). Soccorso da un ambulanza di passaggio, il giovane è stato trasportato già in fin di vita all’ospedale di Pozzuoli, dove poi è stato constatato il decesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caserta, 18enne accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è morto

In questa notizia si parla di: Caserta 18enne Spiaggia Varcaturo

