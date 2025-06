Caseificio Stallone | soci uniti nei valori della cooperazione

solidarietà. Questa celebrazione rappresenta non solo un momento di divertimento, ma anche un'occasione preziosa per rafforzare i legami e condividere i valori fondamentali che rendono il Caseificio Stallone un esempio di cooperazione e comunità. In un’atmosfera di allegria e collaborazione, si rinnova l’impegno verso un futuro sostenibile e di qualità, illuminando il cammino di tutti coloro che credono nel potere della solidarietà.

Il piazzale del caseificio sociale Stallone di Villanova è stato come sempre coinvolgente palcoscenico per la tradizionale festa di inizio estate, occasione dell’incontro dei soci con i loro familiari, amici ed autorità, in un clima informale e caloroso, insomma di autentica amicizia e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Caseificio Stallone: soci uniti nei valori della cooperazione»

