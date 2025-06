Case popolari | assegnazioni nel mirino

Le assegnazioni delle case popolari sono al centro di un acceso dibattito politico, con il consigliere del gruppo misto Massimiliano Bernardi che solleva dubbi sulla trasparenza e correttezza delle procedure. La sua denuncia riguarderebbe un’assegnazione sospetta a una famiglia in posizione molto after rispetto alla graduatoria ufficiale. La questione potrebbe portare a un’indagine approfondita, lasciando aperti molti interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e la tutela dei diritti dei cittadini più bisognosi.

Il consigliere del gruppo misto Massimiliano Bernardi lamenta l’assegnazione di un alloggio popolare e minaccia di portare la questione in Commissione controllo e garanzia. "Si è verificata l’assegnazione di un alloggio popolare a una famiglia al centunesimo posto della graduatoria che ha superato chi era in settantaseiesima posizione - scrive Bernardi -. Si tratta di una madre con due figli minori che aveva ricevuto un alloggio con una sola camera. A distanza di poco tempo era stato assegnato un altro alloggio, più ampio di due camere a una famiglia con due figli che si trovava in settantaseiesima posizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Case popolari: assegnazioni nel mirino"

