Case della partecipazione Le richieste di Castel del Piano

A Castel del Piano, i cittadini si sono riuniti nella sede della Filarmonica di Pila per il terzo incontro territoriale dedicato alle Case della Partecipazione. Un momento cruciale in cui la comunità ha condiviso idee e aspettative sui luoghi, modalità di gestione e obiettivi di questa innovativa iniziativa. Questa partecipazione attiva rappresenta un passo fondamentale verso una cittadinanza protagonista e un’amministrazione più vicina alle esigenze di tutti.

In cento per parlare di Case della partecipazione. A Castel del Piano nella sede della Filarmonica di Pila, si è svolto il terzo degli incontri territoriali finalizzati a recepire direttamente dalla cittadinanza le indicazioni sui luoghi che dovrebbero ospitarle, sulle modalità di gestione e sulle finalità da perseguire attraverso di esse. Ancora una volta, a illustrare la prima azione del più ampio progetto portato avanti dall’amministrazione comunale con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi, c’erano la sindaca Vittoria Ferdinandi, la responsabile scientifica Alessandra Valastro e componenti del gruppo universitario di ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case della partecipazione. Le richieste di Castel del Piano

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Case Partecipazione Castel Piano

Le Case della partecipazione: "Saranno i luoghi di tutti. Non solo di chi ci ha votato" - Le Case della partecipazione saranno spazi di tutti, non solo di chi ci ha votato. In città , l’interesse cresce: oltre 100 iscritti al secondo incontro territoriale a Ponte San Giovanni, parte del percorso promosso dal Comune e dall’Università , volto a coinvolgere cittadini e rafforzare il senso di comunità .

#PartecipaPerugia Proseguono gli incontri territoriali per la progettazione condivisa delle Case della partecipazione: il prossimo è a Ponte San Giovanni martedì 20 maggio alle 20.30 presso il Centro Socio-Culturale "Primo maggio". Partecipa alla discussione

Case della partecipazione. Le richieste di Castel del Piano - Oltre cento partecipanti all’incontro con il Comune nella sede di Pila . Martedì dalle 20.30 nuovo appuntamento al Circolo Arci di Casa del Diavolo. Come scrive lanazione.it

Perugia, Case della partecipazione: giovedì appuntamento a Castel del Piano - Dopo gli «Stati generali» di venerdì, a Perugia si torna a parlare di partecipazione e in particolare delle Case della partecipazione. Per giovedì 5 giugno alle 20.30 a Castel del Piano, alla sala del ... Lo riporta umbria24.it

Castel del Piano, nasce un nuovo modo per sostenere le attività della comunità che coinvolge attività, cittadini e aziende - “Condivisione e partecipazione, - commenta così Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano - questi due termini sintetizzano i nuovi regolamenti varati dal Consiglio Comunale di Castel del Piano ... Si legge su corrieredimaremma.it

Casa in vendita Roma Prati 4° piano trilocale vista San Pietro.