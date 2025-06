Case bloccate fronte bipartisan per il salva-famiglie

Un fronte bipartisan si unisce per il salvataggio delle famiglie in difficoltà, rispondendo all’appello del Comitato “Famiglie Sospese. Vite in Attesa”. Azione, Forza Italia, Italia Viva, Lega, Noi Moderati, Partito Democratico e +Europa hanno mostrato unità di intenti nel chiedere interventi concreti contro il caos urbanistico che ostacola le nuove abitazioni, minando il futuro di molte famiglie italiane. La questione è ormai diventata una priorità nazionale, e l’azione condivisa potrebbe fare la differenza.

La chiamata era rivolta alle forze politiche e alla fine hanno risposto Azione, Forza Italia, Italia Viva, Lega, Noi Moderati, Partito Democratico e +Europa. Il Comitato “Famiglie Sospese. Vite in Attesa“ ieri mattina è sceso nuovamente in piazza, davanti a Palazzo Marino, per manifestare preoccupazione per il caos urbanistica che, dopo le inchieste avviate dalla magistratura, ha di fatto congelato alcuni progetti di nuove abitazioni su cui i cittadini hanno già investito risorse (Scalo House, via Savona e le residenze Lac di via Cancano). Il Comitato chiede una soluzione politica ai partiti rappresentati in Parlamento: una legge salva-famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Case bloccate, fronte bipartisan per il salva-famiglie

