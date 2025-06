Casa a prima vista le puntate girate in Toscana in onda dal 9 giugno | agenti immobiliari anche a Livorno

Preparati a scoprire i segreti del mercato immobiliare toscano con "Casa a Prima Vista". Dopo il successo nelle altre regioni, il nuovo trio di agenti immobiliari toscani approda in Toscana, portando entusiasmo e professionalità. Dieci puntate inedite, in onda dal 9 giugno su Real Time, ti porteranno nel cuore di Livorno e non solo, svelando le sfide e le opportunità di comprare casa in questa splendida regione. Non perderlo!

Dopo grande attesa, arriva finalmente su Real Time il nuovo trio di agenti immobiliari toscani di "Casa a prima vista": il fenomeno televisivo dell’anno sbarca in Toscana con 10 puntate inedite in onda dal 9 giugno dal lunedì al venerdì alle 20.30 su Real Time e disponibile on demand su. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Casa a prima vista, le puntate girate in Toscana in onda dal 9 giugno: agenti immobiliari anche a Livorno

