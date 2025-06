Carrarese sfida l' Udinese in Coppa Italia Frecciarossa il 17 agosto

Sei pronto a vivere un'emozione unica? La Carrarese si prepara a sfidare l’Udinese nel primo appuntamento ufficiale della stagione, in una partita secca che promette spettacolo. Domenica 17 agosto, il calcio italiano accenderà i riflettori sullo stadio Friuli, dove i nostri azzurri affronteranno una compagine di élite. In caso di parità, si deciderà tutto ai rigori: non mancate!

C’è l’ufficialità: la stagione della Carrarese si aprirà domenica 17 agosto con la gara dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il tabellone non è ancora completo ma è già in gran parte delineato. Gli azzurri saliranno allo stadio Friuli per sfidare l’ Udinese, società che ormai da oltre trent’anni ininterrotti milita in Serie A. Si giocherà in partita secca e in caso di parità dopo il novantesimo si calceranno direttamente i calci di rigore. In caso di passaggio del turno la Carrarese ai sedicesimi di finale se la vedrebbe con la vincente di Cremonese-Palermo. Agli ottavi di finale in quella parte del tabellone ad attendere la qualificata ci sarà niente meno che la Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese sfida l'Udinese in Coppa Italia Frecciarossa il 17 agosto

Carrarese Udinese Coppa Italia

Coppa Italia 25/25 Last 32 Milan – Bari Como – Südtirol Torino – Modena Udinese – Carrarese Genoa – Virtus Entella o avversaria da definire Verona – Padova o avversaria da definire Cagliari – Avellino o avversaria da definire Parma – Rimini o avversaria Partecipa alla discussione

