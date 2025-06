Carrarese Giovani | nuovi acquisti per la sfida in Prima Categoria

Carrarese Giovani si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura in Prima Categoria. Con i nuovi acquisti e l’entusiasmo di chi vuole lasciare il segno, la squadra di mister Massimiliano Incerti si appresta ad affrontare una stagione sfidante in un campionato tra i più competitivi degli ultimi anni. Chi punterà al salto di qualità dovrà saper affrontare ogni ostacolo con determinazione e grinta, perché il vero traguardo si conquista solo con il cuore.

Entra nel vivo il mercato del mondo dilettantistico. In questi giorni la parte del leone l’ha recitata senza dubbio la Carrarese Giovani, neopromossa in Prima Categoria, che forse non partirà in pole position, perché onestamente il palcoscenico che si sta andando a delineare potrebbe essere uno dei più tosti degli ultimi 15 anni –almeno sulla carta – ma una cosa è certa: con la squadra di mister Massimiliano Incerti, chi punterà al salto di categoria, dovrà per forza di cose fare i conti con i gialloblù. Dopo aver riconfermato la quasi totalità degli artefici della vittoria in Coppa Toscana che ha consegnato il passaporto al categoria superiore, nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Elia Bruzzi con una poderosa stretta di mano col presidente Giulio Dell’Amico, la società di via Fosdinovo ha piazzato uno dietro l’altro altri quattro colpi a sensazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net