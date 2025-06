‘Carne di cane’ di Lara Gallet | un viaggio nella dignità degli esclusi

In un racconto che attraversa confini e culture, Lara Gallet ci invita a riflettere sulla dignità degli esclusi attraverso la storia di carne di cane. Dal cuore della Romania al paesaggio dell’Isonzo, il viaggio di braccianti e contadini si trasforma in un potente monito sulla resilienza umana. Un percorso che svela le sfide e le speranze di chi cerca semplicemente un luogo dove essere riconosciuto. Scopriamo insieme questa narrazione che apre gli occhi su un mondo spesso ignorato.

“A giugno si erano radunati ed erano partiti, lasciando il Mures? da contadini liberi di Romania e approdando sull’Isonzo come braccianti agricoli. Il caporale moldavo Matei li aveva condotti in un grande casale dove, quasi stipati in un unico spazio tra camera, cesso e cucina, c’erano già altri venti braccianti adulti e tre ragazzini (.) Ca?ta?lin si era fatto largo tra gli altri chiedendosi se il letto accanto al muro fosse libero, era uscito dal casale per pochi minuti per ammirare tutt’attorno le vigne che si aprivano a ventaglio. Matei lo aveva richiamato dentro e aveva spiegato loro come funzionavano le cose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

