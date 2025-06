Carlos Alcaraz sportivo con Sinner | gli riconosce un ace non visto dall’arbitro e rinuncia a una palla break

Carlos Alcaraz, esempio di integrità e sportività, ha riconosciuto un ace non visto dall’arbitro durante la finale di Roland Garros contro Jannik Sinner. Un gesto che ha commosso il mondo del tennis, dimostrando che i valori sono più importanti del risultato. La sua decisione di rinunciare a una palla break testimonia il rispetto per il gioco e per sé stesso. La sua onestà resterà un episodio indimenticabile nella storia dello sport.

Carlos Alcaraz si è reso protagonista di gesto di enorme onestà durante la finale del Roland Garros. Il fuoriclasse spagnolo aveva appena perso il primo set contro Jannik Sinner e in avvio della seconda frazione, sul turno in battuta del fenomenale altoatesino, il punteggio era di perfetta parità (40-40 nel primo game). Il numero 1 del mondo ha sparato un micidiale ace al centro per portarsi in vantaggio, ma la palla è stata chiamata fuori. Il numero 2 del mondo avrebbe avuto a disposizione una palla break provvidenziale visto il momento di difficoltà, ma con enorme sportività ha detto al giudice di sedia che la prima di servizio dell’azzurro era valida e ha così riconosciuto il punto al rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz sportivo con Sinner: gli riconosce un ace non visto dall’arbitro e rinuncia a una palla break

