Carlos Alcaraz si conferma campione del Roland Garros | battuto Jannik Sinner

un capolavoro di determinazione e talento, ha scritto ancora una volta il capitolo più emozionante nella storia del Roland Garros, lasciando gli appassionati senza fiato e consolidando la sua posizione tra i grandi del tennis mondiale. Con questa vittoria, Carlos Alcaraz si conferma campione e simbolo di un nuovo impero sulla terra battuta.

Partita straordinaria, ma Jannik Sinner deve arrendersi: il Roland Garros 2025 va a Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, attuale numero due del ranking ATP, ha superato (in rimonta) l’azzurro in cinque set, col punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. Alcaraz ha difeso con successo il titolo conquistato un anno fa a Parigi, ottenendo la vittoria dopo oltre cinque ore e trenta minuti di gioco spettacolare da parte di entrambi. Il match, che rimarrà nel libro d’oro del torneo – è stata la finale più lunga della sua storia – e non solo, è stato deciso al super tie break, vinto 10-2 dallo spagnolo, il quale dopo agli Internazionali di Roma ha battuto di nuovo Sinner. 🔗 Leggi su Open.online