Carlos Alcaraz il padre tennista la madre commessa il flirt con una famosa cantante | chi è e dove vive

Carlos Alcaraz, il prodigio del tennis spagnolo, ha un passato affascinante: suo padre è un ex tennista, mentre sua madre lavora come commessa. Recentemente, si vocifera di un flirt con una famosa cantante internazionale, alimentando interesse e curiosità. Nato in Spagna, vive tra Madrid e Barcellona. Per la prima volta, Alcaraz sfiderà Jannik Sinner in una finale Slam, un duello che potrebbe segnare la storia del tennis italiano e mondiale.

