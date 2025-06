Carlos Alcaraz allunga nella Race ATP ma Jannik Sinner è secondo con tre tornei giocati

Carlos Alcaraz rafforza la sua leadership nella Race ATP, ampliando il suo vantaggio su Jannik Sinner, che si conferma secondo nonostante abbia disputato solo tre tornei nel 2025. Dopo il trionfo al Roland Garros, l'iberico aumenta la sua distanza in classifica, consolidando la propria posizione di favorito per la corsa al titolo di miglior giocatore della stagione. Con questo scenario, la sfida tra i due promette emozioni fino all'ultimo punto, e il futuro del tennis italiano si illumina di speranze e ambizioni.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz allunga in vetta alla Race ATP, la classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nella stagione in corso, e distanzia ulteriormente l'azzurro Jannik Sinner dopo la vittoria in finale al Roland Garros, ma il tennista italiano è secondo in graduatoria con tre soli tornei disputati nel 2025. Nella Race ATP, infatti, Alcaraz era partito a Parigi con 1090 punti di margine su Sinner, ed avendo vinto la finale si porta a +1790 sull'azzurro. Sinner è a quota 3950, grazie ai 2000 della vittoria agli Australian Open, ai 650 della finale di Roma ed ai 1300 della finale del Roland Garros.

