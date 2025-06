Carlo De Benedetti le amnesie del Domani sul suo editore

Carlo De Benedetti, figura storica dell’imprenditoria italiana, si trova al centro di un dibattito acceso sul ruolo e la coerenza del giornalismo di oggi. Il quotidiano Il Domani, che si definisce baluardo della democrazia e della libertà di stampa, sembra spesso vittima di amnesie collettive e di un’inclinazione a piegarsi a logiche di potere. Ma qual è la vera natura di questa ambiguità? La risposta risiede nelle scelte e negli interessi dell'editore, un uomo che...

Il giornalismo con la schiena dritta ha un problema di inchino a sinistra e di improvvisa perdita di memoria. Il quotidiano il Domani è un caso da manuale, perché si propone come baluardo della democrazia e della libertà di stampa, ma viene spesso colto da spaventose amnesie tipiche del deficit cognitivo progressista. L’editore del Domani si chiama Carlo De Benedetti, un raider tra finanza e industria che ha coltivato la sua passione per l’editoria e la politica facendo il king maker della sinistra con il quotidiano Repubblica e i giornali del Gruppo l’Espresso. Spesso incolonnato nelle cronache come l’Ingegnere (un tentativo impossibile di accostarlo in grandezza naturale all’Avvocato e al Cavaliere), ha avuto i suoi guai con la giustizia (3 novembre 1993, titolo de l’Unità: “De Benedetti in carcere per un giorno”) ma in tribunale ha trovato sempre comprensione e assoluzione, è stato il nemico di Berlusconi e gli scatenò addosso i suoi giornali, agli albori della nascita dei nuovivecchi democratici disse che “la tessera numero 1 del Pd” era sua, perbacco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlo De Benedetti, le amnesie del Domani sul suo editore

